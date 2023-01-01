Javelin Fighting

棍棒和石頭可能會折斷骨頭，但不要讓敵人的標槍把你從塔上扔下來！點擊並向後拖曳以增加投擲的力量以擊倒敵人。專業提示：擊中他們的頭部，立即獲勝！解鎖跳躍和躲避等特殊能力，幫助您獲得高分。 控制：滑鼠 - 瞄準、確定力量並射擊W - 跳躍（解鎖後）S - 鴨子（解鎖後）

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