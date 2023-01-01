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War of Caribbean Pirates

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啊啊啊夥計！你有能力成為最後的海盜嗎？探索加勒比海，擊敗你的敵人，並在這部劍戰驚悚片中繼續你的探索。但要小心！每個新村莊都會有自己類型的海盜，擁有自己的力量和技能。在這場動感十足的海盜冒險中，揮砍、格擋和奔跑，征服你的敵人和公海。 控制： WASD-移動 滑鼠-環顧四周 左鍵點擊-攻擊 右鍵-阻止 空白鍵-跳躍 Shift-衝刺 Q-卷 C-蹲下 L - 鎖定/解鎖滑鼠

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