SocCar 是一款令人興奮的 IO 多人足球和賽車遊戲，您將在其中與其他玩家比賽，看看哪支球隊是最好的！你有沒有想過如果足球是由汽車來踢的話會是什麼樣子？ SocCar 很好地回答了這個問題，它同時提供了賽車和足球的樂趣，並增加了射擊敵人的防禦策略！加入房間或與朋友開始自己的比賽，在 Poki 上體驗 SocCar 動作。 控制： WASD - 驅動器 滑鼠 - 瞄準 滑鼠左鍵 - 射擊 滑鼠右鍵-滾動 空白鍵-跳躍 換檔 - 渦輪增壓 關於創作者： SocCar 由 Martian Games 創作。他們也是《卡丁車大戰》和《Westoon》的創作者。

網站： poki.com

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