Dungeon Quest

你有能力通過地牢嗎？在這款有趣的動作角色扮演遊戲中找到最好的戰利品並擊敗所有挑戰者。從一個關卡到另一個關卡，面對越來越難對付的敵人，同時收集最好的物品。 控制： WASD/箭頭鍵 - 移動 滑鼠左鍵-攻擊 G - 使用健康瓶 P-暫停

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