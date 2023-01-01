看，你的戰利品！是一款融合了地下城探索和角色扮演元素的卡牌遊戲。您將從英雄的卡牌開始，顯示其攻擊力和防禦力。以你的卡牌為中心，你還將獲得一套牌組，讓你在充滿魔法、經驗、獎勵和危險的神秘地牢中隨機遭遇。您所需要做的就是向左、向右、向上或向下移動您的英雄卡。無論你的英雄遇到什麼牌，它都會與之互動或戰鬥。注意你的生命值，這樣你就不會死於遊戲中強大的老闆之一。穿過地牢，解鎖寶箱，喝靈藥，收集金幣，施放火球，避開有毒和尖刺的陷阱，擊敗頭目。隨著你擊敗的每個老闆，你都有機會升級你的英雄，因為你變得更強。繼續探索危險的地下城，成為《Look, Your Loot》中的終極地下城大師！移動- WASD 或箭頭鍵（在觸控螢幕上滑動）您有11 位英雄，他們採用不同的戰術，盡可能多地獲取戰利品。他們是騎士、法師、聖騎士、盜賊、毀滅者、黑暗德魯伊、蘭斯洛特爵士、狂戰士、刺客、瘟疫醫生和弓箭手。看，你的戰利品！由德拉戈沙創建。在 Poki 上玩他們的另一款 3D 動作角色扮演遊戲：Foggy Fox 您可以玩“Look, Your Loot”！免費在 Poki 上。看，你的戰利品！可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上播放。

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