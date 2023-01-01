WebCatalog

Look, Your Loot!

Look, Your Loot!

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

遊玩 Web 版

網站： poki.com

使用 WebCatalog 上「Look, Your Loot!」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

看，你的戰利品！是一款融合了地下城探索和角色扮演元素的卡牌遊戲。您將從英雄的卡牌開始，顯示其攻擊力和防禦力。以你的卡牌為中心，你還將獲得一套牌組，讓你在充滿魔法、經驗、獎勵和危險的神秘地牢中隨機遭遇。您所需要做的就是向左、向右、向上或向下移動您的英雄卡。無論你的英雄遇到什麼牌，它都會與之互動或戰鬥。注意你的生命值，這樣你就不會死於遊戲中強大的老闆之一。穿過地牢，解鎖寶箱，喝靈藥，收集金幣，施放火球，避開有毒和尖刺的陷阱，擊敗頭目。隨著你擊敗的每個老闆，你都有機會升級你的英雄，因為你變得更強。繼續探索危險的地下城，成為《Look, Your Loot》中的終極地下城大師！移動- WASD 或箭頭鍵（在觸控螢幕上滑動）您有11 位英雄，他們採用不同的戰術，盡可能多地獲取戰利品。他們是騎士、法師、聖騎士、盜賊、毀滅者、黑暗德魯伊、蘭斯洛特爵士、狂戰士、刺客、瘟疫醫生和弓箭手。看，你的戰利品！由德拉戈沙創建。在 Poki 上玩他們的另一款 3D 動作角色扮演遊戲：Foggy Fox 您可以玩“Look, Your Loot”！免費在 Poki 上。看，你的戰利品！可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上播放。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Look, Your Loot! 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Apple Knight: Mini Dungeons

Apple Knight: Mini Dungeons

poki.com

Apple Knight

Apple Knight

poki.com

Stickman Go

Stickman Go

poki.com

Card Hog

Card Hog

poki.com

Undervault

Undervault

poki.com

Fantasy Merger

Fantasy Merger

poki.com

War Lands

War Lands

poki.com

Master Checkers

Master Checkers

poki.com

Tap Hero

Tap Hero

poki.com

Dungeons & Dress-Ups

Dungeons & Dress-Ups

poki.com

Apple Knight: Fight

Apple Knight: Fight

poki.com

Dungeon Quest

Dungeon Quest

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策