Fantasy Merger 是一款管理遊戲，將角色扮演幻想遊戲和交易卡牌戰鬥遊戲的有趣部分結合到一個迷人的包中。你的目標是保護你的英雄卡，強化它，殺死所有敵人並掠奪他們。反覆點擊你的卡片來增強你的攻擊。將相同的劍和藥水拖放到卡片下方，將它們合併為更強大的進化版本。當你合併物品並擊敗敵人時，你的力量將會增強。請務必經常光臨商店，這樣您就不會錯過任何變強的機會！你準備好成為這個國家有史以來最英勇的英雄了嗎？重複點擊你的卡片來增強你的攻擊力。拖放相同的劍和藥水，將它們合併成更強大的進化版本。Fantasy Merger 由 Dedra Games 創建。 Poki 上還有另一個快速通關平台遊戲：OvO Dimensions。您可以在 Poki 上免費玩 Fantasy Merger。Fantasy Merger 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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