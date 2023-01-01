Merge Arena 是 3D 塔防遊戲，旨在保衛您的領土免受各種不同類型敵人的侵害，同時不斷增強您的軍隊。遊戲採用合併系統，允許將相同的單位組合成一個更強大的單位。合併你的單位並改進它們，這樣他們就可以攻擊邪惡的怪物來攻擊你可愛的王國！下面的黃色按鈕將開始新的戰鬥。在每次戰鬥之前，請確保使用右下角的兩個按鈕擴展可用的單位和插槽。向法師、弓箭手和巨型騎士尋求幫助！戰鬥將為你贏得經驗和黃金，但你的金庫也會自己產生一些錢。謹慎使用你的收入來增強你的實力並保護你所有的公民免受傷害。您還可以使用您獲得的鑰匙與真實玩家進行多人比賽！與您的朋友分享合併競技場，看看誰能建造最強大的堡壘並保持最長時間！拖放相同的單位將它們合併為更強大的單位。頁面下方的按鈕將開始新的戰鬥。確保使用右下角的兩個按鈕擴展可用的單位和插槽。Merge Arena 由 EasyCats 創建。在 Poki 上玩他們的另一款遊戲：Archer Castle 您可以在 Poki 上免費玩 Merge Arena。Merge Arena 可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

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