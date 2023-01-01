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Stick Defenders

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Stick Defenders 是一款動作合併遊戲，您可以將火柴人單位組合成更強大的單位，以便他們可以保護您的基地免受敵人的攻擊。合併相同的槍手，增強你的進攻能力，改進你的城牆等等。還有一些有趣的附帶活動，例如“旋轉輪子”，您可以獲得令人驚奇的物品，幫助您變得更強並解鎖新的可能性。確保在冷卻時間結束後立即對迎面而來的大群敵人使用你的技能，這樣你就不會被他們淹沒。您可以在《Stick Defenders》中按住堡壘多久？使用滑鼠左鍵或手指選擇並拖曳單位。拖曳一個單位並將其放在相同單位的頂部以將它們合併。Stick Defenders 是由 TinyDobbins 創建的。在Poki 上玩他們的其他休閒遊戲：Stick Merge、Merge Round Racers、Merge Gangster Cars、Merge Cyber​​ Racers 和PartyToons。您可以在Poki 上免費玩Stick Defenders。Stick Defenders 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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