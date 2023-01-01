Super Kill-BOI 9000 是一款 Roguelike 生存遊戲，您擁有一個可愛的機器人，它以您殺死的怪物的心臟為食，並透過酷炫的升級變得更強。作為一個揮舞著棍子的火柴人，您需要從機器人夥伴那裡獲得所有幫助。用你的棍子擊打所有的野獸，並用你的心臟提供 Kill-BOI 9000，這樣它就會變得更強。從多種武器中進行選擇並升級以將它們組合起來。解鎖武器、盔甲和帽子來客製化你的裝備！有 3 張地圖和大量升級可供選擇：砲彈、手榴彈、黑洞、無人機、圓鋸，甚至可以增強一種力量效果的協同更新。您甚至可以使用 2 人合作模式與您的朋友一起玩！不要忘記回到主選單拉動 Kill-BOI 的控制桿以換取 100 顆心，這樣您就可以為您的角色掉落一些史詩般的戰利品。請務必與您的朋友分享 Super Kill-BOI 9000 並嘗試一起玩！移動 - WASD 或箭頭鍵 Super Kill-BOI 9000 由 PlayWithFurcifer 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Super Kill-BOI 9000。Super Kill-BOI 9000 可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Super Kill-BOI 9000 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。