在 Lordz.io 中消滅敵對軍隊！在你不斷壯大的隊伍中招募士兵、弓箭手和野蠻人。在《洛德齊奧》中，龍可以保護你免受大量攻擊者的侵害。殺死附近的單位並收集戰場寶石。你可以成為 Lordz io: Online Medieval Warfare 中的國王！與其他玩家以及朋友一起在線玩競技遊戲。將騎士、士兵、弓箭手、法師、野蠻人甚至龍納入你的龐大軍隊，然後進入戰場與全球最多 20 名真實玩家戰鬥。組建一支龐大的軍隊，保護你的領主，致富，努力升級，加入團隊，解鎖皮膚等等！招募 7 種獨特類型的軍隊，包括：騎士、弓箭手、法師、野蠻人和龍。選擇最佳的策略和戰術來擊敗其他玩家。策略性地分割你的軍隊，以更快地移動或擊敗其他領主。Lordz.io 是由 Spinbot 創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Lordz.io：Lordz.io

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