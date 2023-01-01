Dungeon Dash 是一款動作射擊遊戲，您可以在其中深入地牢；一個充滿怪物和隱憂的地方，但也充滿寶藏！在這個遊戲中你有兩個超能力。第一個是減慢時間，這使得對付速度很快的敵人變得更容易。另一個超能力是快速衝刺。透過破折號，您可以從房間的一端射擊到另一端！這不僅可以非常方便地躲避子彈，而且衝向敵人也會造成很大的傷害。這也使其成為一種非常好的武器。 憑藉你的力量和你最喜歡的槍，你將不得不對抗一個又一個房間的敵人。你必須先擊敗他們所有人才能繼續下去。不過，動作要快！如果你沒有足夠快地射擊房間裡的敵人，屋頂就會倒塌，遊戲就結束了。你能打敗 Dash Dungeon 的頭目並找到寶藏嗎？

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