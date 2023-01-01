Duke Dashington Remastered 是一款平台遊戲，您將扮演一名寶藏獵人，迅速逃離倒塌的地牢和城堡。每個關卡都會給你 10 秒的時間來逃離，然後整個房間就會倒塌。所以趕快審視一下周圍的環境，確定正確的出口路徑，衝向自由吧！有 5 個不同的地下城和多達 150 個關卡，充滿了創意障礙等待您解決。重製版增加了一個名為「水晶洞穴」的全新地下城，並未包含在原版遊戲中。向我們展示您是否有能力成為世界上最著名的寶藏獵人！嘿，你還在等什麼？！去！ 10…9…8…Dash - WASD 或箭頭鍵Duke Dashington Remastered 由 Adventure Island 建立。在Poki 上玩他們的其他遊戲：Tiny Dangerous Dungeons、Heart Star、Super Dangerous Dungeons 和Total Party Kill！您可以在Poki 上免費玩Duke Dashington Remastered。Duke Dashington Remastered 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等移動設備上玩。

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