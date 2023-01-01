Horror Dungeon 3D
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Horror Dungeon 3D 是一款恐怖的生存遊戲，您要嘗試逃離一座陰森的城堡。你被困在一座黑暗、神秘的中世紀城堡裡，裡面有迷宮般的走廊和鎖著的門，可以用城堡裡的老式鑰匙打開門，讓你找到它們。當您探索城堡中許多有趣且令人興奮的房間時，您可以欣賞美麗的建築、石雕、繪畫和掛毯。請留意黃色按鍵，因為您需要 6 個黃色按鍵才能逃離這場令人難忘的美麗噩夢。哦，還有一件事：城堡並沒有被廢棄，而且還潛伏著可怕的東西！如果您陷入危險境地，如果您想逃脫，請迅速使用手電筒。你有勇氣收集全部六把鑰匙嗎？如果您害怕獨自玩耍，請與您的朋友分享《Horror Dungeon 3D》。《Horror Dungeon 3D》由 Studio Laaya 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Horror Dungeon 3D。Horror Dungeon 3D 目前只能在您的電腦上玩。
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