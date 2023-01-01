Wild Bullets 是一款動作街機遊戲，您是小鎮警長，負責在全人類被奴役之前追蹤並擊敗四個惡魔老大及其爪牙。從惡魔強盜團夥手中拯救你美麗的西部小鎮，這些惡魔將居民變成了精神控制的傀儡！尋找並掠奪箱子以尋找新的強大彈藥類型。然後收集金幣來解鎖新角色，或將其用於升級。選擇可賦予額外能力的百搭卡，擊敗多個敵人並連擊以打開通往惡魔之地的大門！這是一場你不想錯過的射擊冒險遊戲！移動 - WASD 鍵射擊 - KPunch - LWild Bullets 由 BUN GUN 創建。在 Poki 上查看他們的其他遊戲：Hoppenhelm 和 Dodge Blast

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