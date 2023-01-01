你是下一個修里肯忍者嗎？殺出一條血路，穿過障礙物等，從一個關卡、一個又一個挑戰中前進，或者通過無盡模式。透過這款類似《Flappy Bird》的遊戲引導你的忍者到達安全地帶，賺取積分，兌換更好的服裝和武器。小心火熱的邊緣；它們與您將面臨的障礙一樣危險！ 控制： 滑鼠/鍵盤點擊-跳躍 關於創作者： Ninja Shurican 由立陶宛的 SnoutUp Games 創作。您可能透過功夫格鬥《Iron Snout》、以豬為主題的射擊遊戲 Cave Blast、清版格鬥遊戲《Bacon May Die》（同樣以豬為主題）和劍鬥豬戰者豬肉斬殺遊戲了解 SnoutUp Games。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Ninja Shurican 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。