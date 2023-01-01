Cave Blast 是一款快節奏的射擊遊戲，有許多可玩的角色。射擊蝙蝠和其他怪物！這款動作遊戲挑戰你同時飛行和發射武器。你可以扮演有才華的豬、狗、吸血鬼或精靈。從企鵝或蜜蜂夥伴開始，或選擇特殊的力量！準備好整天霸占電腦玩這個遊戲吧！將你的霸占卡移向你想要互動的卡。移動 - 箭頭鍵、WASD 或點擊所需的卡槽Cave Blast 是由 Snoutup Games 創建的。在 Poki 上玩他們的其他豬遊戲：Card Hog、Iron Snout、Bacon May Die、Cave Blast、Hop Chop、Bunny Goes Boom 和 Ninja Shurican

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