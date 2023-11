Super MX - Last Season 是一款 3D 賽車越野賽車遊戲,您可以在不同的泥土賽道上與其他 8 位 MX 車手進行比賽!有大量不同的自訂選項。從頭盔到自行車,一路攀爬,賺錢以獲得更酷的裝備!如果你沒有感受到競爭精神,你也可以免費騎行,看看你能玩什麼花樣。你能成為終極 MX 車手嗎?使用 WASD 或箭頭鍵移動按空白鍵重生 Super MX - Last Season 由 Barnzmu 創建。看看他們在 Poki 上的其他一些休閒遊戲:《Super MX - The Champion》和《Super Star Car》!

網站: poki.com

