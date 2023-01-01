Super Star Car

《超級明星賽車》是Barnzmu製作的3D賽車遊戲。使用一系列車輛和賽道開始您的一級方程式職業生涯。在全速賽車的同時享受令人驚嘆的 3D 圖形和流暢的車輛控制。將您賺到的錢用於性能提升和機械改進！請隨意更改相機視圖，享受這款遊戲提供的真實感！你準備好奔向冠軍了嗎？！駕駛 - WASD 或箭頭鍵重生 - 空白鍵更改相機 - CSuper Star Car 由 Barnzmu 創建。在 Poki 上玩他們的其他運動遊戲：Super MX - The Champion 和 Super Bike the Champion

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