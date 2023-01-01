Super MX - The Champion

Super MX - The Champion是一款越野摩托車賽車遊戲。超速超越你的對手並實現大跳躍！你能獲得第一名嗎？控制：驅動器 - WASD 或箭頭鍵重生 - 空白鍵關於創建者：Super MX - 錦標賽由 Barnzmu 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

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