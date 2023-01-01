Shoot'n'Shout Turbo 是一款動作平台遊戲，您可以透過射擊怪物來測試您的目標。奇怪的外星生物入侵了地球，你是唯一可以阻止他們的英雄！在這款基於物理的射擊遊戲中，拿起你的槍和火箭筒消滅所有敵人並拯救世界。小心瞄準並射擊所有野獸，但要小心，不要錯過或浪費你的子彈 - 否則我們都注定失敗！按住滑鼠或長按開始瞄準。釋放即可拍攝。Shoot'n'Shout Turbo 由 FM Studio 創建。他們在Poki 上還有其他很棒的恐怖遊戲，如《遺忘之山幻滅：動植物》、《皮克崛起》、《遺忘之山：衣櫥2》、《遺忘之山：衣櫥》、《遺忘之山幻滅：圖書館、《林中小屋》、《遺忘之山紀念品》：埋藏之物、被遺忘之山紀念品：超越愛情、被遺忘之山紀念品：遊樂場、被遺忘之山：秋天、被遺忘之山：木偶師與被遺忘之山：手術。別忘了玩 Pixel Volley！您可以在 Poki 上免費玩 Shoot'n'Shout Turbo。Shoot'n'Shout Turbo 可以在您的電腦、手機和平板電腦上玩。

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