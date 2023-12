Forgotten Hill: The Wardrobe 3

《遺忘之山:魔衣櫥 3》是《魔衣櫥》和《魔衣櫥 2》的恐怖點擊式續作,由 FM Studio 開發。適逢萬聖節,故事分支進入另一場驚心動魄的情感冒險。在拿到漂亮的衣櫃後,我們的主角和她的家人幸福又充滿希望地搬進了自己的家。然而,衣櫃附近發生的悲慘事故讓我們的角色絕望而孤獨。我們的工作是探索這個衣櫃所在的房子的神秘房間,並解決謎題,以便與失去的親人團聚。遊戲中有關於如何與死者溝通的小冊子和說明,因此請確保執行所有這些任務才能完成儀式。你準備好迎接另一場讓你脊背發涼的萬聖節冒險了嗎?點擊感興趣的物品來拾取它們並將它們存儲在你的庫存中。從那裡您可以單擊它們並將它們用於遊戲中的其他物品或門。卡住?嘗試一下?圖示看看是否能得到提示! 《遺忘之山:衣櫥 3》由 FM Studio 製作。他們在Poki 上還有其他很棒的恐怖遊戲,如Rise of Pico、Forgotten Hill: The Wardrobe 2、Forgotten Hill: The Wardrobe、Forgotten Hill Disillusion: The Library、Little Cabin in the Woods、Forgotten Hill Memento: Buried Things 、Forgotten Hill Memento :《超越愛情》、《被遺忘的山紀念品:遊樂場》、《被遺忘的山:秋天》、《被遺忘的山:木偶師》和《被遺忘的山:手術》。別忘了也玩 Pixel Volley!

網站: poki.com

