凱撒休息日是一款有趣的模擬遊戲，您是朱利葉斯·凱撒，您將享受自由的一天。你是否曾想過成為一個疲憊不堪、只想享受一天休息的皇帝？您來對地方了！做出簡單的手勢來與你的拍攝對象溝通。當你認可某件事時，你可以豎起大拇指。當你想讓某人被你的獅子吃掉時，請做出相反的手勢。沉重的是戴著王冠的頭，但如果凱撒不點沙拉，身體就會更重。接受（向上箭頭鍵）- 向上箭頭鍵或向上滑動拒絕（向下箭頭鍵）- 向下箭頭鍵或向下滑動凱撒休息日已創建由塞夫茲工作室製作。在 Poki: Murder 上玩他們的另一款遊戲。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Caesar's Day Off 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。