WebCatalog
Caesar's Day Off

Caesar's Day Off

poki.com

遊玩 Web 版

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Caesar's Day Off」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

凱撒休息日是一款有趣的模擬遊戲，您是朱利葉斯·凱撒，您將享受自由的一天。你是否曾想過成為一個疲憊不堪、只想享受一天休息的皇帝？您來對地方了！做出簡單的手勢來與你的拍攝對象溝通。當你認可某件事時，你可以豎起大拇指。當你想讓某人被你的獅子吃掉時，請做出相反的手勢。沉重的是戴著王冠的頭，但如果凱撒不點沙拉，身體就會更重。接受（向上箭頭鍵）- 向上箭頭鍵或向上滑動拒絕（向下箭頭鍵）- 向下箭頭鍵或向下滑動凱撒休息日已創建由塞夫茲工作室製作。在 Poki: Murder 上玩他們的另一款遊戲。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Caesar's Day Off 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Funny Camping Day

Funny Camping Day

poki.com

Kickflip Santa

Kickflip Santa

poki.com

Survival Express

Survival Express

poki.com

Sweet Run

Sweet Run

poki.com

Yummy Taco

Yummy Taco

poki.com

Funny Puppy Dressup

Funny Puppy Dressup

poki.com

Fancy Pants 3

Fancy Pants 3

poki.com

Funny Kitty Care

Funny Kitty Care

poki.com

Funny Puppy Care

Funny Puppy Care

poki.com

Funny Cooking Camp

Funny Cooking Camp

poki.com

Funny Haircut

Funny Haircut

poki.com

Funny Daycare

Funny Daycare

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策