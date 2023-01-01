Thumb Fighter
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Thumb Fighter 是一款由 AVIX Games 創建的基於老式拇指戰爭的單人或多人格鬥遊戲。 Thumb Fighter 適用於任何支援 HTML5 的瀏覽器。在 Thumb Fighter 中進行一對一的手指大戰。 《拇指戰士》挑戰你雙手合十，爭奪最高位置。您可以選擇玩裝扮搞笑的數字，包括 Blinky、Bobbie、Red Bro 或 BatThumb。等待另一隻拇指落下，然後跳到上面。在瀏覽器中玩拇指戰士，證明誰是真正的拇指戰爭冠軍。有朋友可以一起玩嗎？然後選擇“P1 vs P2”。如果你是一個人，你可以透過「P1 vs CPU」選項與電腦對戰。然後你決定你的拇指戰鬥機的外觀。倒數計時開始。玩家 1 使用「A」鍵，玩家 2 使用鍵盤上的「L」鍵。拇指在頂部停留時間最長的人獲勝。拇指戰鬥機由位於阿根廷布宜諾斯艾利斯的 Avix Games 開發。他們也是《拇指戰士聖誕節》、《拇指戰士萬聖節例外》、《石器時代建築師》等遊戲的創造者！
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