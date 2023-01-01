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B.C. Bow Contest

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西元前Bow Contest 是 Nitrome 開發的以技巧為基礎的弓箭射擊遊戲。透過拖曳瞄準器來瞄準目標，找到射箭的完美角度和力量！弓箭大賽有很多關卡！射擊，而且要精確！試著完成所有關卡！你準備好成為終極弓箭手了嗎？拖放滑鼠左鍵點擊瞄準釋放射擊BC。 Bow Contest 由 Nitrome 創建為 Flash 遊戲，後來由 AwayFL 在 HTML5 中為 Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

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