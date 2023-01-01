My Singing Monsters

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使用 now.gg 行動雲免費在線玩《我的歌唱怪物》。我的歌唱怪物是由 Big Blue Bubble 開發的音樂遊戲，玩家必須餵養和照顧有趣的音樂怪物！準備好迎接你從未經歷過的怪物飼養冒險吧。 歡迎來到居住著神奇音樂怪物的神奇島嶼。這些唱歌的怪物會讓你想要用腳打點並隨著節奏搖擺。收集並飼養你自己的歌唱怪物家族。為大家設計和升級一個舒適的島嶼住宅。接著踏上 Singing Monster 的狂野世界，踏上音樂之旅！ 一邊隨著催眠、歡快的節奏起舞，一邊裝飾和翻新這座熱帶島嶼。遇見各種可愛又有趣的怪物，你可以收集它們併升級。與來自世界各地的其他 Singing Monsters 玩家見面並分享技巧！

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