Monster Mash 是一款閒置點擊遊戲，您可以將怪物寶寶合併到更強的等級中，以獲得終極怪物名單！您將透過在遊戲中有機地前進以及完成任務來賺取金幣並解鎖新的怪物。解鎖最高等級的怪物並向你的朋友炫耀！ （並且不要忘記每天回來收集離線戰利品。）合併怪物 - 滑鼠左鍵Monster Mash 由 DrMop 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

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