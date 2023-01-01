使用 now.gg 行動雲免費線上玩《明日方舟》。 《明日方舟》是 Yostar 出品的一款策略遊戲，您將在其中領導對抗席捲全球的危險病毒的戰鬥。與敬業的阿米亞並肩工作，招募和培訓幹員，然後將他們部署到世界各地執行任務。保護無辜者並打倒任何阻擋你的人！ 羅德島的命運掌握在你的手中。為每項任務選擇合適的幹員，然後制定制勝策略，在創紀錄的時間內擊敗敵人。數百名操作員正在排隊加入您的團隊。一切準備就緒，願意不惜一切代價保護羅德島。混合搭配它們以獲得無限的多樣性和可能性！

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