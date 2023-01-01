Little Big Snake
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在比賽中一路蜿蜒，完成任務、提陞技能並消滅其他玩家。吞噬對手留下的花蜜和能量來增加你的體型、技能和能力。當你進化成終極小大蛇時，一路朝著食物鏈的上游前進。 每天挑戰其他玩家，成為坑中最大的蛇。透過蛇行繞過敵人並讓他們撞向你來消滅他們。吃掉他們身後留下的美味花蜜，收集鑰匙、文物和其他物品來解鎖關卡、任務和盟友。
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