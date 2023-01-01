creatur.io

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Agar.io 和 slither.io 有一個突變的孩子。 這款線上多人遊戲是一款充滿競爭的可愛遊戲！開始後升級：選擇您的自訂暱稱並以 Dogi 身份開始。與他人戰鬥，盡可能多吃，盡可能長時間。當心 - 其他玩家會試圖從後面咬你！像這樣的吃遊戲需要你吃水果來長出你的尾巴（這可以保護你不被咬並損失超過 50% 的品質）。衝向並吃掉其他玩家，以發揮您的最大潛力。 透過 6 種進化和 20 多種升級技能來升級和進化你的生物！衝刺、滑行、衝刺、拍打等等！升級並解鎖 9 種生物！ 這款具有挑戰性但又休閒的遊戲對所有年齡段的青少年和成人來說都很有趣！這是一場技巧遊戲，你有能力躋身排行榜嗎？這款令人上癮的遊戲將鼓勵您到達頂峰！獨自成為山丘之王或挑戰你的朋友來擊敗你！ 動物遊戲需要技巧－你有技巧嗎？
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