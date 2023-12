在 Up Together 中,您的目標是一路跳到頂峰!選擇你最喜歡的水果或蔬菜,選擇一個好聽的名字,然後開始跑酷冒險。踩在藍色方塊上可以獲得速度提升並跳得更遠,但要避開紅色方塊!你獲得的越高,你在排行榜上的位置就越好,所以請盡量走得更遠。睜大你的眼睛,周圍可能隱藏著一些秘密…你有跑酷技巧來登上 Up Together 的頂峰嗎?

