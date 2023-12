Snake vs Worms 是一款 .io 遊戲,您可以透過吃披薩、漢堡、巧克力和許多其他零食和飲料來嘗試成為多人競技場中最大的蛇。一開始你會是一條滑行的小蛇,你必須吃掉所有能吃的東西,同時避免自己被吃掉。吞噬一切,包括其他玩家剩餘的蛇,成為最大的蛇!如果你的頭撞到另一條蛇,你就會死,所以確保你永遠不要頭先接觸另一條蛇——試著讓它們撞到你。您可以使用助推器快速移動到其他蛇的前面來做到這一點。不要忘記訪問商店或幸運輪頁面,您可以在其中解鎖許多很棒的蛇和背景皮膚,甚至可以創建自己的皮膚!如果您想跳過新生兒階段,請隨意使用「開始更大」選項。您有興趣在 Snake vs Worms 中登上排行榜頂端嗎?移動 - 移動遊標、WASD 或箭頭鍵加速 - 滑鼠左鍵單擊、空白鍵或 ShiftSnake vs Worms 由 CrioDev 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲:Javelin Fighting 和 Snake.is MLG 版您可以在 Poki 上免費玩 Snake vs Worms。Snake vs Worms 可以在您的電腦上玩。

網站: poki.com

