Sushi Party

壽司派對是一款卡哇伊風格的貪吃蛇遊戲。您與其他蛇一起處於競技場中，目標是讓它們撞到您。你的蛇吃的壽司越多，它就會長得越大。壽司蛇以卡哇伊為基礎，卡哇伊是日本的可愛文化。這些蛇可能是您見過的最可愛的蛇之一！遊標 - 行動LMB - 加速Terminarch Games 是兩個荷蘭開發商的合作項目。他們曾經開發過 Flash 遊戲，但由於那個時代即將結束，他們決定轉向 HTML5 開發，與 Flash 領域有著緊密的聯繫。他們還創建了 JollyWorld、Scary Maze 和 Slime Maker。

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