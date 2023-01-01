WebCatalog

Word vs Word

Word vs Word

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

遊玩 Web 版

網站： poki.com

使用 WebCatalog 上「Word vs Word」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Word vs Word 是一款 2 人益智遊戲，您可以在單字形成比賽中與另一位玩家戰鬥。創建您的角色，選擇頭像，然後與競爭對手進行即時比賽。你會發現一個類似填字遊戲的板子上充滿了混亂的字母，你的任務就是滑動一行字母來組成一個單字。你的單字越長，你得到的分數就越多。注意每個字母有多少分，這樣你就可以做出驚人的組合！很高興知道您和您的對手都可以使用 12 個改變遊戲規則的能力提升，這可能是決定您勝利或失敗的決定性舉措。這些包括但不限於：在混合物中添加空白果凍，拼湊出你夢想的單詞，或者重新洗牌整個棋盤以破壞對手的下一個得分。這些強化道具每場比賽只能使用一次，因此請明智地選擇並在對手之前選擇您最喜歡的強化道具！如果您喜歡 Scrabble 和 Wordfeud 等遊戲，您一定會喜歡 Word vs Word！不要忘記與您的朋友分享遊戲，看看誰是更好的文字大師。滑動一行字母即可組成單字。你的單字越長，你得到的分數就越多。注意每個字母有多少分，這樣你就可以做出驚人的組合！Word vs Word 是由 Wix Games 創建的。 Poki 上還有許多其他精彩遊戲：Ant Art Tycoon、Duck Life、Duck Life 2、Duck Life 3、Duck Life: Battle、Duck Life Adventure（演示）、ducklife-space、Jellymoji、Jumphobia 和 Let's Roll。您可以玩Word vs Word 在Poki 上免費。Word vs Word 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Word vs Word 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Amazing Word Fresh

Amazing Word Fresh

poki.com

Word Boss

Word Boss

poki.com

Wordsmith

Wordsmith

poki.com

Word Slide

Word Slide

poki.com

Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

poki.com

Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

Pop It vs Spinner

Pop It vs Spinner

poki.com

Spell Bee

Spell Bee

spellingbeegame.org

Duck Life

Duck Life

poki.com

Word Finder

Word Finder

poki.com

Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure (Demo)

poki.com

Wood Blocks 3D

Wood Blocks 3D

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策