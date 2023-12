Word vs Word 是一款 2 人益智遊戲,您可以在單字形成比賽中與另一位玩家戰鬥。創建您的角色,選擇頭像,然後與競爭對手進行即時比賽。你會發現一個類似填字遊戲的板子上充滿了混亂的字母,你的任務就是滑動一行字母來組成一個單字。你的單字越長,你得到的分數就越多。注意每個字母有多少分,這樣你就可以做出驚人的組合!很高興知道您和您的對手都可以使用 12 個改變遊戲規則的能力提升,這可能是決定您勝利或失敗的決定性舉措。這些包括但不限於:在混合物中添加空白果凍,拼湊出你夢想的單詞,或者重新洗牌整個棋盤以破壞對手的下一個得分。這些強化道具每場比賽只能使用一次,因此請明智地選擇並在對手之前選擇您最喜歡的強化道具!如果您喜歡 Scrabble 和 Wordfeud 等遊戲,您一定會喜歡 Word vs Word!不要忘記與您的朋友分享遊戲,看看誰是更好的文字大師。滑動一行字母即可組成單字。你的單字越長,你得到的分數就越多。注意每個字母有多少分,這樣你就可以做出驚人的組合!Word vs Word 是由 Wix Games 創建的。 Poki 上還有許多其他精彩遊戲:Ant Art Tycoon、Duck Life、Duck Life 2、Duck Life 3、Duck Life: Battle、Duck Life Adventure(演示)、ducklife-space、Jellymoji、Jumphobia 和 Let's Roll。您可以玩Word vs Word 在Poki 上免費。Word vs Word 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 Word vs Word 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。