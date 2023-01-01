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Word Boss

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Word Boss 是一款文字遊戲，您可以在 2 分鐘內使用 6 個隨機字母創造盡可能多的單字。這是 Flash 時代的復活經典，您可以在 Poki 上免費玩。遊戲為您提供了六個拼字遊戲風格的圖塊，其中帶有隨機選擇的字母。使用這些字母組成有意義的單字。您可以檢查字母上方的黑板，看看還剩下多少個單字。如果您遇到困難，請隨意重新排列圖塊，或點擊隨機播放按鈕。遊戲中有四種語言：英語、西班牙語、法語和義大利語。來吧，體驗這個詞彙挑戰！點擊或點擊一個字母來播放它。您也可以拖曳字母圖塊。或者，您可以使用與遊戲中看到的字母相對應的鍵盤按鍵。您也可以使用退格鍵刪除字母。雙擊可從您正在形成的單字中刪除字母。Word Boss 由 Eidosk 建立。在Poki 上玩他們的其他文字和技能遊戲：ArithmeticA、Fast Typer、Fast Typer 2 和Fast Typer 3 您可以在Poki 上免費玩Word Boss。Word Boss 可以在您的電腦和行動裝置（例如手機和平板電腦）上玩。

網站： poki.com

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