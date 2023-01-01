Word Finder

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

單字查找器是一款填字遊戲風格的字母遊戲，您的目標是創建長字母鏈以形成有意義的單字或短語。有六種語言模式可供選擇：英語、法語、西班牙語、德語、義大利語和葡萄牙語。但有一個問題：您只有兩分鐘的時間想出盡可能多的單字！拖曳遊標形成字母鏈。選擇/拖曳 - 滑鼠左鍵單字查找器由 CodeThisLab 創建。

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