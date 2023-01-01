Word Finder

單字查找器是一款填字遊戲風格的字母遊戲，您的目標是創建長字母鏈以形成有意義的單字或短語。有六種語言模式可供選擇：英語、法語、西班牙語、德語、義大利語和葡萄牙語。但有一個問題：您只有兩分鐘的時間想出盡可能多的單字！拖曳遊標形成字母鏈。選擇/拖曳 - 滑鼠左鍵單字查找器由 CodeThisLab 創建。

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