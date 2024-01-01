在猜單字中，玩家將有 6 次機會找到 4 個字母的單字。注意每次預測後字母的顏色。 Guess Word 是一款令人上癮的益智遊戲，玩家必須使用自己的全部詞彙來找到一個神秘的 4 字母單字。這是一個基本的英語單詞，但第一次嘗試時你不會有任何線索。您只能在第一次嘗試時隨機猜測一個有意義的單字。但接下來，你會透過每個填字遊戲的顏色來知道它是否準確以及它在這個遊戲中的準確程度。變成綠色的字母是正確的字母。黃色文字方塊是單字中出現但位置不同的字母。其餘字母是單字中未出現的字母。仔細思考，以盡可能少的嘗試次數得出正確答案。

網站： connectionsgame.io

免責聲明：WebCatalog 與 Guess Word 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。