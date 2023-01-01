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Word City Uncrossed

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Word City Uncrossed 是一款由 Unico Studio 製作的文字益智遊戲，您可以將字母組合成有意義的單字來環遊世界。組裝給定的字母以創建盡可能多的單字以通過關卡並收集硬幣。解決完一座城市中的所有謎題後，您將前往下一座城市。不要忘記使用您的硬幣來購買道具和提示，以幫助您一路前進。您想在環遊世界的同時練習詞彙技能嗎？ Word City Uncrossed 是適合您的遊戲！點擊一個字母開始一行，然後拖曳其他字母以形成有意義的單字。Word City Uncrossed 由 Unico Studio 創建。他們是傳奇益智遊戲 Brain Test: Tricky Puzzles、Word City Crossed 和 4 Pics 1 Word 的開發者。在 Poki 上免費玩！

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