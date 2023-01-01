我的披薩在哪裡？是一款3D技能遊戲，你在一個迷人的小鎮裡扮演一個普通的披薩外送員。你在 Paolo's 工作，你的工作是準​​備、烘烤並交付美味的披薩給全城飢餓的顧客。小心地穿過交通，以確保披薩不會掉落，更糟的是，不會造成事故。必要時輕輕踩煞車以避免障礙物和減速帶。您還需要快速行動，以便趁熱送餐！披薩和服務越好，您獲得的小費就越多。一旦您的餐廳聲名鵲起，您就可以增加送貨距離，還可以購買升級產品，例如新食材、新電器、拖車改進等。您甚至可以為 VIP 客戶提供服務，這需要您從頭開始手動準備披薩！別忘了分享我的披薩在哪裡？與您的朋友一起了解誰的廚師更好！開車 - 按住空格鍵或滑鼠左鍵我的披薩在哪裡？由 Wix Games 創作。在Poki 上玩他們的其他傳奇遊戲：Duck Life、Duck Life 2、Duck Life 3、Duck Life 4、Duck Life Adventure（演示）、Duck Life: Battle、ducklife-space、Ant Art Tycoon、Word vs Word、Jumphobia 、Jellymoji和 Let's Roll 你可以玩“我的披薩在哪裡？”在瀏覽器上，無需在 Poki 上免費安裝或下載。是的，您可以在《Where's My Pizza？》中解鎖許多自訂選項和升級。例如，隨著遊戲的進展，新的升級、設備和路線。

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