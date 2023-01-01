Vortelli's Pizza 是一款多人餐廳遊戲，您擁有一家舒適的披薩店，為顧客提供美味的食物。這個遊戲很注重團隊合作，但你也可以一個人玩！打開「開放式餐廳」翻蓋，顧客開始走進去。去收銀台領取訂單，然後去廚房準備麵團。您需要在攪拌機中混合水和麵粉，然後將其帶到滾壓站，在那裡您塑造披薩形狀並添加顧客要求的所有成分。你可以選擇起司、辣香腸、鳳梨、火腿、醬汁、香腸等。然後將其放入烤箱，等待烘烤，直到計時器響起。不要拖延太多，因為您的客戶可能會失去耐心並憤然離開！如果您遇到困難，請查看小費罐，找到一些錢來購買更好的電器和工具，讓您的工作更輕鬆。不要忘記解鎖新的車站，因為隨著餐廳變得更加繁忙，您將用完櫃檯空間。與朋友一起玩 Vortelli's Pizza 非常簡單：只需暫停遊戲並複製邀請碼。如果您的朋友點擊它，他們將作為您的副廚師直接出現在您的餐廳內。您準備好成為鎮上最好的披薩店了嗎？Vortelli's Pizza 由 Devortel 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Vortelli's Pizza。Vortelli's Pizza 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

網站： poki.com

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