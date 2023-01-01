My Talking Tom Friends

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踏入《我的會說話的湯姆朋友》的世界，認識湯姆、安琪拉、漢克、金傑、班和貝卡。這款休閒遊戲由 Outfit7 Limited 開發，非常適合年輕玩家玩耍和學習。照顧湯姆和朋友們，進行有趣的冒險，並幫助他們處理日常事務。 帶湯姆和朋友們出去玩，送他們去學校，幫他們吃飯，並哄他們睡覺。一切都在一天的工作中。要在網頁瀏覽器中線上玩《我的湯姆貓朋友》，請點擊下面的播放按鈕。使用 now.gg 開始免費線上遊戲。所需要的只是 PC 或行動裝置上的網頁瀏覽器。遊戲是免費玩的，無需下載。

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