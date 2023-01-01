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Kate's Cooking Party

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《凱特的烹飪派對》是一款餐廳管理遊戲，您將擔任服務員，您的工作就是為餐廳賺錢，同時讓顧客滿意。你所需要做的就是把一群在外面排隊的顧客拖到一張桌子旁。一旦他們決定要吃什麼，他們就會打電話給你下訂單。您需要與他們互動並接受他們的訂單，然後將此訂單交給餐廳經理，餐廳經理將通知廚師。收集他們的每一項要求並及時交付給他們，否則他們會生氣並忽略提示。當你繼續為滿意的顧客提供服務時，你將解鎖新菜餚、新車站、新同事等等。與您的朋友分享凱特的烹飪派對，看看誰能在服務員上賺更多錢！與顧客互動，接受他們的訂單並將其交給餐廳經理。收集食物並及時將它們送到餐桌上。凱特的烹飪派對是由ANV Games創建的。 Poki 上還有其他休閒益智遊戲：Z-Raid、Ocean 和Laborer 2。您可以在Poki 上免費玩《凱特的烹飪派對》。《凱特的烹飪派對》可以在您的電腦以及手機和平板電腦等在行動裝置上玩。

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