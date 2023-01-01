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Cat's Party

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《貓的派對》是一款基於物理的技能遊戲，你是一隻在黑暗城市中獨自行走的貓，試圖找到其他貓科動物同伴的安全。屋頂上有一場貓派對，你的任務就是要到達那裡。拖曳並釋放遊標或手指，讓貓飛起來。抓住窗台、平台、管道以及任何你能抓住的東西——然後跳得更高！請小心，因為通往頂峰的道路並非易事：您將面臨移動的障礙物、消失的平台以及將您從陽台上推下的不友善的人類。一定要撿起散落在各處的食物碎片，這樣你就可以給你的貓買酷炫的皮膚了！與您的朋友分享貓的派對，讓派對保持活力！拖動並釋放遊標或手指，讓貓飛起來。到達頂部的露台派對而不掉下來。貓的派對是由 Sakkat Studio 創建的。他們在 Poki 上還有許多其他思考和管理遊戲：故事時間到了！、Sweet Run、James Gun、Crush It!、Ground Digger、Throw It Better！您可以在 Poki 上免費玩《貓的派對》。《貓的派對》可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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