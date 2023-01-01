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Bonk Beach Ball

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Bonk Beach Ball 是一款 3D 實體和平衡遊戲，您可以拖曳一個大沙灘球並瞄準救生圈內的洞。讓球遠離水面，否則你將輸掉這一輪！請記住，您的跳躍次數是有限的，隨著您的前進，等級會逐漸變得越來越難。您必須全神貫注才能成為 Bonk Beach Ball 中的佼佼者。來吧，向我們展示您如何滾動！使用滑鼠遊標或手指拖曳並移動球。 Jump - SpaceBonk 沙灘球由 Fumingo Games 創作。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！

網站： poki.com

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