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kORi WALk

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kORi WALk 是一款益智技能遊戲，您嘗試用兩隻腳站在危險的平台上，並有危險的水體。為了控制你的四肢，你需要像彈弓一樣使用遊標。點擊並拖曳滑鼠將其向後拉，然後鬆開滑鼠即可向前邁出愚蠢的、鬆軟的雙腿。注意你丟哪條腿，否則你可能會掉進水裡並輸掉比賽。在不接觸水面的情況下通過各種短而寬的間隙，擊打旗幟來激活檢查站，並沿途收集美味的胡蘿蔔，與你的朋友比較分數。不要忘記與您的朋友分享 kORi WALk，以便比較您的分數！移動 - 點擊、拖曳並釋放滑鼠左鍵來投擲角色 kORi WALk 由 Korigame 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲：Climb Fling。您可以在 Poki 上免費玩 kORi WALk。kORi WALk 可以在您的電腦上玩。

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