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只有一個？是一款很酷的技能遊戲，你必須瞄準並將球射入杯子才能進入下一關。你用來彈珠台的牆壁越多，你的組合分數就會越高！只有一個？在 Poki 上，關卡會變得越來越難，障礙也越來越多，所以要小心，因為你只有一條命可以玩！遊戲是作為 HTML5 遊戲開發的，這意味著您可以玩 Just One？在您的桌面和行動瀏覽器上！控制：射擊 - 用滑鼠拖曳並點擊關於創建者：QKY games 是這款令人上癮的遊戲的創建者。他們也是 Poki 上 Stickjet Challenge 的創辦人。

網站： poki.com

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