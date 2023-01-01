Just One?
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Just One?」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
只有一個？是一款很酷的技能遊戲，你必須瞄準並將球射入杯子才能進入下一關。你用來彈珠台的牆壁越多，你的組合分數就會越高！只有一個？在 Poki 上，關卡會變得越來越難，障礙也越來越多，所以要小心，因為你只有一條命可以玩！遊戲是作為 HTML5 遊戲開發的，這意味著您可以玩 Just One？在您的桌面和行動瀏覽器上！控制：射擊 - 用滑鼠拖曳並點擊關於創建者：QKY games 是這款令人上癮的遊戲的創建者。他們也是 Poki 上 Stickjet Challenge 的創辦人。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Just One? 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。