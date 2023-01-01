One More Bounce
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One More Bounce 是 SMG Studios 推出的技巧遊戲，該工作室是 One More Line、One More Dash 等遊戲的創造者！以直角畫一條線來引導你的頭像彈跳穿過每個關卡。試著收集所有鑽石來展示你的大師等級！不過要小心;如果你碰到粉紅色邊框，你的跑步就結束了。 One More Bounce on Poki 擁有超過 100 個關卡和多種遊戲模式，一定能讓您玩上好幾個小時。再玩一次彈跳並解鎖新的主題和頭像。控制：滑鼠 - 點擊並拖曳以畫線空白鍵 - 導航選單關於創作者：One More Bounce 是位於澳洲墨爾本的 SMG Studios 的 One More 系列的第三部分。該系列還包括 One More Dash 和 One More Line。他們也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等遊戲的創作者。
網站： poki.com
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