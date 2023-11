One More Bounce 是 SMG Studios 推出的技巧遊戲,該工作室是 One More Line、One More Dash 等遊戲的創造者!以直角畫一條線來引導你的頭像彈跳穿過每個關卡。試著收集所有鑽石來展示你的大師等級!不過要小心;如果你碰到粉紅色邊框,你的跑步就結束了。 One More Bounce on Poki 擁有超過 100 個關卡和多種遊戲模式,一定能讓您玩上好幾個小時。再玩一次彈跳並解鎖新的主題和頭像。控制:滑鼠 - 點擊並拖曳以畫線空白鍵 - 導航選單關於創作者:One More Bounce 是位於澳洲墨爾本的 SMG Studios 的 One More 系列的第三部分。該系列還包括 One More Dash 和 One More Line。他們也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等遊戲的創作者。

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 One More Bounce 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。