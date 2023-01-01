One More Dash
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「One More Dash」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
One More Dash 是 One More Line 的續作，是 SMG Studios 推出的技巧遊戲，您需要從一個圓環衝到另一個圓環，看看您能跑多遠。您是否認為您有能力征服 One More Dash（一款看似簡單的衝刺和計時遊戲）？ One More 系列遊戲的第二部有超過 200 個艱鉅的任務需要完成，不會讓人失望。你的目標很簡單，快速從一個圈衝到另一個圈以繼續你的回合。請密切注意您的時機！擊中固體部分，你的衝刺就完成了！ 控制： 空間 - 衝刺 關於創作者： 《One More Dash》是來自澳洲墨爾本 SMG Studios 的 One More 系列的第三部作品。該系列還包括“One More Line”和“One More Bounce”。他們也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等遊戲的創作者。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 One More Dash 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。