One More Dash 是 One More Line 的續作，是 SMG Studios 推出的技巧遊戲，您需要從一個圓環衝到另一個圓環，看看您能跑多遠。您是否認為您有能力征服 One More Dash（一款看似簡單的衝刺和計時遊戲）？ One More 系列遊戲的第二部有超過 200 個艱鉅的任務需要完成，不會讓人失望。你的目標很簡單，快速從一個圈衝到另一個圈以繼續你的回合。請密切注意您的時機！擊中固體部分，你的衝刺就完成了！ 控制： 空間 - 衝刺 關於創作者： 《One More Dash》是來自澳洲墨爾本 SMG Studios 的 One More 系列的第三部作品。該系列還包括“One More Line”和“One More Bounce”。他們也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等遊戲的創作者。

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