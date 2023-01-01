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One More Line

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One More Line 是一款休閒街機遊戲，您可以在其中看到自己的隊伍可以拉多長！這款非常容易上癮的一鍵遊戲由 SMG Studios 製作，將考驗您的技能和時機。在 Poki 上玩“One More Line”，看看你的線路有多瘋狂。在正確的時間按住空白鍵，將線從一個點擺動到另一個點。但跑過兩側，你的路線就結束了！看似簡單，但極具挑戰性，今天就來玩一下 Poki 上的 One More Line。控制：空間 - 按住以擺動關於創作者：One More Line 是位於澳洲墨爾本的 SMG Studios 的 One More 系列的第三部分。該系列還包括 One More Dash 和 One More Bounce。他們也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等遊戲的創作者。

網站： poki.com

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