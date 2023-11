One More Line 是一款休閒街機遊戲,您可以在其中看到自己的隊伍可以拉多長!這款非常容易上癮的一鍵遊戲由 SMG Studios 製作,將考驗您的技能和時機。在 Poki 上玩“One More Line”,看看你的線路有多瘋狂。在正確的時間按住空白鍵,將線從一個點擺動到另一個點。但跑過兩側,你的路線就結束了!看似簡單,但極具挑戰性,今天就來玩一下 Poki 上的 One More Line。控制:空間 - 按住以擺動關於創作者:One More Line 是位於澳洲墨爾本的 SMG Studios 的 One More 系列的第三部分。該系列還包括 One More Dash 和 One More Bounce。他們也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等遊戲的創作者。

