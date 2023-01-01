Slime Road

《史萊姆之路》是一款基於關卡、充滿色彩的技能遊戲，您可以跳過彩色的圓圈來賺取寶石。它是由 tastypill 創作的，他還製作了《Sling Drift》、《Pick Me Up》、《Spill It》等。在路的盡頭，彈到靶心以獲得額外積分。在這場快速動作跳躍冒險中，沿著史萊姆之路輕鬆前進！這款色彩繽紛的技能遊戲一定會讓您開心幾個小時。在 Poki 的《史萊姆之路》中，每個關卡都會帶來新的充滿史萊姆的挑戰供您征服！箭頭鍵 - MoveSlime Road 由美國的 tastypill 開發。他們也是《Sling Drift》、《Pick Me Up》、《Spill It》等遊戲的創作者。

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