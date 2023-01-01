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Slime Laboratory 2

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《史萊姆實驗室 2》是一款基於物理的平台遊戲的續作，您可以在其中踏上穿越神秘實驗室的黏液之旅。避開你看到的所有陷阱和危險，擠過縫隙，粘在堅硬的表面上並爬上高平台！盡一切努力潛行通過各種危險的障礙，以安全到達方格終點。不要忘記撿起路上看到的每張磁碟。 《史萊姆實驗室 2》也增加了新的生物群系、新的遊戲機制，甚至是史萊姆客製化。您準備好應對棘手的情況了嗎？移動 - 左/右箭頭跳躍 - 向上箭頭向下 - 向下箭頭Slime Laboratory 2 由 Neutronized 創建。在Poki 上玩他們的其他經典遊戲和Flash 遊戲：《史萊姆實驗室》、《雪故事》、《野餐企鵝》、《魔法橋》、《迷失雪人》、《掉落巫師塔》和《史萊姆披薩》您可以在Poki 上免費玩《史萊姆實驗室2》。《史萊姆實驗室2》只能在現在你的電腦。

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